Минобороны: Армия РФ нанесла поражение спецбригаде ВСУ «Азов»

Армия России нанесла поражение украинской спецбригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Бойцам украинского соединения противостояли военнослужащие Южной группировки российских войск.

Минобороны называет бригаду «Азов». Вероятно, имеется в виду Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, сформированная на основе отряда идейных националистов «Азов».

4 июля российское ведомство сообщило об установлении контроля еще над одним населенным пунктом в зоне СВО — Предтечино в Донецкой народной республике. Армия Россия продолжает выполнять задачу по выходу на административные границы республики и формированию линии безопасности на прилегающих к ней украинских территориях.