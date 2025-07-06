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07:51, 6 июля 2025Россия

Политолог объяснил отсутствие гарантий безопасности Путина в Бразилии

Политолог Малинин: Бразилия не обеспечила безопасность Путина на саммите БРИКС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Бразилия не обеспечила безопасность президента России Владимира Путина на саммите БРИКС из-за того, что решила не идти на конфликт с Западом. Об этом рассказал политолог Алексей Малинин в беседе с URA.ru.

«Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила. Монгольская сторона в 2024 году так и сделала: она заранее открыто объявила, что не будет исполнять ордер об аресте Путина, выданный МУС (Международным уголовным судом)», — объяснил политолог.

По его словам, в любом мероприятии с участием президента вопрос безопасности является приоритетным.

Ранее депутат Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру», что отказ Минюста Италии исполнять ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина — упреждающее действие, которым итальянцы подчеркивают безопасность визита для главы государства. Он напомнил, что Россия не признает МУС и его решения.

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