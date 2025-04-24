В России отреагировали на отказ Италии исполнять ордер на «арест» Путина

Депутат Чепа: Отказ Италии исполнять ордер на арест Путина — упреждающий

Отказ минюста Италии исполнять ордер Международного уголовно суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина — упреждающее действие, которым итальянцы подчеркивают безопасность визита для главы государства, считает депутат Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Политик предложил Италии теперь признать Крым российским и отказаться от санкций.

«Мы вообще не признаем эти действия МУС. А то, что итальянцы отказались выполнять. Во-первых, Владимир Владимирович [Путин] и не собирается в ближайшее время посещать Италию. Поэтому это их упреждающее действие, которым они как бы подчеркивают: уважаемый Владимир Владимирович, если вы вдруг соберетесь приехать к нам, вас здесь никто не тронет», — сказал депутат.

Он предложил Италии в качестве дальнейших шагов признать Крым российским, прекратить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказаться от блокировки российских средств и от санкций.

Ранее газета Corriere della Sera написала о том, что минюст Италии отказался исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный в 2023 году МУС. По данным издания, постановление Гаагского суда «застряло в кабинетах министерства», а сам ордер превратился «в листок бумаги без какой-либо силы».

