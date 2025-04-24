Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 24 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на отказ Италии исполнять ордер на «арест» Путина

Депутат Чепа: Отказ Италии исполнять ордер на арест Путина — упреждающий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Отказ минюста Италии исполнять ордер Международного уголовно суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина — упреждающее действие, которым итальянцы подчеркивают безопасность визита для главы государства, считает депутат Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Политик предложил Италии теперь признать Крым российским и отказаться от санкций.

«Мы вообще не признаем эти действия МУС. А то, что итальянцы отказались выполнять. Во-первых, Владимир Владимирович [Путин] и не собирается в ближайшее время посещать Италию. Поэтому это их упреждающее действие, которым они как бы подчеркивают: уважаемый Владимир Владимирович, если вы вдруг соберетесь приехать к нам, вас здесь никто не тронет», — сказал депутат.

Он предложил Италии в качестве дальнейших шагов признать Крым российским, прекратить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказаться от блокировки российских средств и от санкций.

Ранее газета Corriere della Sera написала о том, что минюст Италии отказался исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный в 2023 году МУС. По данным издания, постановление Гаагского суда «застряло в кабинетах министерства», а сам ордер превратился «в листок бумаги без какой-либо силы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. В суде он улыбался и на прощание произнес стихотворение

    В МИД прокомментировали высылку сотрудника спецслужбы Молдавии

    В России перевозящих гробы в ковше экскаватора людей в спецовках сняли на видео

    50-летний Леонардо Ди Каприо бросился омолаживаться из страха потерять молодую модель

    Генпрокуратура отказала в реабилитации участвовавшим во Второй мировой войне японцам

    Минобороны предложило распространить выплаты участникам СВО на военных в приграничье

    Зеленский назвал непростыми переговоры в Лондоне

    В России подорожала аренда жилья

    Киркоров рассказал о своем способе пережить потерю отца

    В Британии обвинили Зеленского в срыве переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости