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12:14, 24 апреля 2025Мир

Италия отказалась исполнять ордер на «арест» Путина

Минюст Италии отказался исполнять ордер МУС на «арест» Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ruthven / Wikimedia Commons

Минюст Италии отказался исполнять ордер на «арест» президента России Владимира Путина, выданный в 2023 году Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года», — говорится в материале.

Как пишет Corriere della Sera, постановление Гаагского суда «застряло в кабинетах министерства», а сам ордер превратился «в листок бумаги без какой-либо силы».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что МУС совершал тяжкие нарушения принципов международного права, поэтому Россия решила не участвовать в Римском статуте суда.

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