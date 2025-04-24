Медведев назвал причины отказа России от МУС

Медведев: МУС совершал тяжкие нарушения принципов международного права

Международный уголовный суд (МУС) совершал тяжкие нарушения принципов международного права. На этом фоне Россия решила не участвовать в Римском статуте МУС, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в номере журнала «Правоведение».

«Деятельность Гаагского уголовного суда быстро показала его политическую ангажированность. Тяжкие нарушения общепризнанных принципов международного права совершил и сам МУС», — объяснил он.

Кроме того, как отметил Медведев, в разные годы от участия в МУС также отказались Соединенные Штаты и ряд других государств.

Ранее Медведев написал, что МУС, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, противоречит сам себе, так как идет вразрез с Римским статутом, на основе которого и был создан.