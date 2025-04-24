Медведев заявил о противоречащем самому себе МУС

Медведев: МУС, выдавая ордер на арест Путина, противоречит Римскому статуту

Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, протеворечит сам себе, так как идет вразрез с Римским статутом, на основе которого и был создан МУС. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в номере журнала «Правоведение».

Медведев объяснил, что, согласно Римскому статуту, ордер на арест человека выдается с целью потребовать от государств-участников статута арестовать лицо, в отношении которого выдан ордер, и предоставить его в распоряжение суда.

«Однако в случае, когда данное лицо пользуется иммунитетом как должностное лицо государства, не участвующего в статуте, а Гаагский уголовный суд не заручился сотрудничеством такого государства, выдача подобного ордера и направление судом просьбы государству-участнику арестовать указанное лицо и передать его в распоряжение суда противоречат ст. 98 статута», — написал Медведев.

Ранее Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении Путина. В случае попытки исполнения ордера на арест жизнь попытавшихся исполнить ордер людей, по мнению политика, будет стоить не дороже этой «говенной бумажки».