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10:01, 3 сентября 2024Россия

Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении Путина

Медведев: МУС должен бояться попыток исполнить их ордер в отношении Путина

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предостерег Международный уголовный суд (МУС) от попытки исполнить ордер в отношении президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер», — написал Медведев.

В случае попытки исполнения ордера на арест жизнь этих людей, по мнению политика, будет стоить не дороже этой «говенной бумажки».

Заявление о МУС российский политик сделал на фоне визита Путина в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Государство, как напомнили в Евросоюзе, является участником Римского статута МУС «с вытекающими юридическими обязательствами». Как отмечали в Кремле, Москва не переживает по поводу участия Улан-Батора в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».

МУС выдал ордер на «арест» Путина 17 марта 2023 года. Соответствующее решение органа, как отмечалось в заявлении, якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что «трудно представить» возможность применения ордера в отношении Путина.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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