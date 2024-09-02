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15:56, 2 сентября 2024Мир

ЕС выразил обеспокоенность Монголии из-за визита Путина

ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за предстоящего визита Путина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) выразил обеспокоенность Монголии в связи с предстоящим визитом президента России Владимира Путина. Об этом сообщила официальный представитель европейской внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали, передает РИА Новости.

Массрали отметила, что «существует "ордер" на арест Владимира Путина», выданный Международным уголовным судом (МУС). Она напомнила, что Монголия является участником Римского статута МУС «с вытекающими юридическими обязательствами».

«Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии», — заявила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у российской стороны «нет проблем» с Монголией из-за решения МУС об «аресте» Путина. Российский лидер посетит Монголию 3 сентября.

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