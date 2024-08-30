Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 30 августа 2024Мир

МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

МУС предупредил о возможных мерах в отношении Монголии из-за визита Путина

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должна принять необходимые меры в случае отказа страны сотрудничать. Возможные меры в отношении Монголии из-за визита президента России Владимира Путина допустили в Отделе по связям с общественностью МУС в комментарии «Ленте.ру».

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом Ассамблею государств-участников. После этого Ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — предупредили в суде.

В пресс-службе МУС подчеркнули, что полагаются на государства в выполнении решений, в том числе в отношении ордеров на арест.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Уточнялось, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

Российский лидер посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального визита Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

      Соболев прокомментировал переход в «Зенит»

      Xiaomi выпустит смартфоны на собственном процессоре

      На Западе заявили о достижении США последней стадии эскалации конфликта на Украине

      Россиянка разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и попала на видео

      Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет

      Американский офицер рассказал о «съедении заживо» Украины

      В Киеве предрекли полную сдачу Донбасса Зеленским

      В российском регионе сработала система ПВО

      Мужчина похудел на 106 килограммов ради спасения сестры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше