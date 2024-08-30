МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

МУС предупредил о возможных мерах в отношении Монголии из-за визита Путина

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должна принять необходимые меры в случае отказа страны сотрудничать. Возможные меры в отношении Монголии из-за визита президента России Владимира Путина допустили в Отделе по связям с общественностью МУС в комментарии «Ленте.ру».

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом Ассамблею государств-участников. После этого Ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — предупредили в суде.

В пресс-службе МУС подчеркнули, что полагаются на государства в выполнении решений, в том числе в отношении ордеров на арест.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Уточнялось, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

Российский лидер посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального визита Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС, поскольку у России «прекрасный диалог с друзьями в Монголии».