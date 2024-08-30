В Кремле высказались об опасениях по поводу визита Путина в участвующую в МУС Монголию

Песков: участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

В Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), куда президент России Владимир Путин отправится с визитом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — уточнил он.

По словам представителя кремля, членство Монголии в МУС не создает угрозу для российского лидера, поскольку все аспекты поездки тщательно готовились.

Ранее стало известно, что президент России посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального визита Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, чтобы обсудить перспективы развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.