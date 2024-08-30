Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 30 августа 2024Мир

В Кремле высказались об опасениях по поводу визита Путина в участвующую в МУС Монголию

Песков: участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), куда президент России Владимир Путин отправится с визитом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», — уточнил он.

По словам представителя кремля, членство Монголии в МУС не создает угрозу для российского лидера, поскольку все аспекты поездки тщательно готовились.

Ранее стало известно, что президент России посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального визита Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, чтобы обсудить перспективы развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

      Налоговая приостановила операции по счетам соратника Дурова

      Актер Борис Щербаков был госпитализирован

      Регион России на границе с Украиной получил дополнительные средства для борьбы с дронами

      На Украине рассказали о возможности мобилизации пенсионеров

      Россиянам предрекли 35-градусную жару

      США назвали подходящей страной для начала гражданской войны

      На Украине признали нежелание немцев помогать Киеву

      В России призвали ВСУ продолжать сбивать истребители F-16

      В Кремле высказались об опасениях по поводу визита Путина в участвующую в МУС Монголию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше