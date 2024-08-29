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16:59, 29 августа 2024Мир

Названа дата визита Путина в Монголию

Кремль: Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте Кремля.

«По приглашению Президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российский лидер и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Кроме того, в ходе переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Ранее Путин встретился с президентом Монголии на полях саммита ШОС в Астане. В ходе переговоров глава России предложил монгольскому коллеге рассмотреть расширение двустороннего сотрудничества в области энергетики.

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      Виктория Кондратьева
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