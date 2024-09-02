Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

Песков: у России нет проблем с Монголией из-за решений МУС об «аресте» Путина

У Москвы нет проблем с Монголией из-за решения Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что у России нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом российского президента. Путин посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального российский лидер встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, чтобы обсудить перспективы развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.