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15:33, 2 сентября 2024Мир

Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

Песков: у России нет проблем с Монголией из-за решений МУС об «аресте» Путина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

У Москвы нет проблем с Монголией из-за решения Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Песков заявил, что у России нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом российского президента. Путин посетит Монголию 3 сентября. В ходе официального российский лидер встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, чтобы обсудить перспективы развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

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      Максим Габриелян
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