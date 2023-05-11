Песков оценил вероятность применения ордера МУС против Путина

Песков заявил, что применение ордера МУС против президента России Путина маловероятно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность применения ордера МУС против президента России Владимира Путина в беседе с телеканалом ATV.

«Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации. Трудно об этом даже помыслить», — сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших стран мира и одной из крупнейших ядерных держав.

Представитель Кремля напомнил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны».

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.