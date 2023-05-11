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00:15, 11 мая 2023Россия

Песков оценил вероятность применения ордера МУС против Путина

Песков заявил, что применение ордера МУС против президента России Путина маловероятно
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность применения ордера МУС против президента России Владимира Путина в беседе с телеканалом ATV.

«Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации. Трудно об этом даже помыслить», — сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших стран мира и одной из крупнейших ядерных держав.

Представитель Кремля напомнил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны».

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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Марина Совина
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