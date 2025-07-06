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07:30, 6 июля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали условия наследования пенсионных накоплений

Депутат Чаплин: Пенсионные накопления можно наследовать при некоторых условиях
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пенсионные накопления действительно могут переходить к наследникам, но только при соблюдении определенных условий, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил, что если гражданин не успел обратиться за назначением выплат до своей смерти, его накопления подлежат наследованию в полном объеме.

Депутат напомнил, что каждый гражданин может заранее определить круг лиц, которые получат его пенсионные накопления в случае смерти. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд или негосударственный пенсионный фонд, уточнил он.

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Парламентарий также подчеркнул важность своевременного оформления заявления о распределении накоплений. Он отметил, что если гражданин уже начал получать срочную пенсионную выплату, невыплаченный остаток подлежит наследованию. Однако при назначении бессрочной, или пожизненной, выплаты остаток средств наследникам не передается, дополнил депутат. Также Чаплин также разъяснил порядок действий для наследников.

«Родственники умершего должны обратиться с заявлением в Пенсионный фонд в течение шести месяцев после смерти. При этом потребуется предоставить документы, подтверждающие родство, свидетельство о смерти и СНИЛС умершего. Если пенсионные накопления формировались за счет средств материнского капитала, они могут быть унаследованы только вторым родителем или детьми, в том числе усыновленными», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Чаплин напомнил, что во многих российских регионах в 2025 году появилась новая мера поддержки семей с детьми, позволяющая компенсировать затраты на аренду жилья. Размер компенсации варьируется от 50 до 75 процентов от стоимости проживания.

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