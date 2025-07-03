Одной доли россиян напомнили о возможности компенсировать траты на аренду жилья

Депутат Чаплин: Семьи в РФ имеют право компенсировать расходы на аренду жилья

Во многих российских регионах в 2025 году появилась новая мера поддержки семей с детьми, позволяющая компенсировать затраты на аренду жилья. Об этом в разговоре с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Размер компенсации варьируется от 50 до 75 процентов от стоимости проживания. Условия для получения льгот разнятся в зависимости от региона. Так, в Рязанской, Тульской и Ленинградской областях выплаты полагаются молодым семьям, в которых родителям не более 35 лет, а ребенок родился в этом году. В Томской и Свердловской областях льготы также полагаются студентам — молодым парам, которые совмещают учебу с воспитанием детей. В Липецкой области и Бурятии компенсацию получают семьи, чей доход ниже прожиточного минимума.

Обычно для получения льготы семьям необходимо предоставить договор аренды, документы о доходах и свидетельства о рождении детей.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал россиянам арендовать жилье вместо того, чтобы брать ипотеку по рыночным ставкам. По его словам, приобретать квартиру с займом можно, когда ставка по кредиту опустится до 10 процентов и ниже.