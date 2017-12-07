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Райан Рейнольдс сыграет Пикачу

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Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс

Американский актер Райан Рейнольдс исполнит роль легендарного покемона Пикачу в фильме «Детектив Пикачу». Артист уже подписал соответствующий контракт, сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда боевика «Дедпул» будет сниматься в новом проекте вместе с 22-летним Джастисом Смитом и 20-летней Кэтрин Ньютон. Режиссером выступит Роб Леттерман, ранее снявший такие ленты, как «Путешествия Гулливера», «Монстры против пришельцев» и «Подводная братва».

По сюжету, отца персонажа Смита похищают, и он объединяется с детективом Пикачу, чтобы разыскать его. Ньютон сыграет журналистку, которая будет помогать им в поисках. Отмечается, что Рейнольдса превратят в Пикачу при помощи технологии захвата движения и 3D-графики. Съемки начнутся в январе 2018 года в Лондоне.

В ноябре зрители, посмотревшие мультфильм «Покемон 20», внезапно выяснили, что Пикачу способен произносить не только свое имя. Фраза, которую он произнес, заставила аудиторию завопить.

Предыстория: Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить
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