Патрик Стюарт озвучит эмодзи-какашку в новом мультфильме от Sony

Британский актер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Чарльза Ксавьера в серии «Люди Икс», примет участие в работе над анимационной лентой «Смайлики» (The Emoji Movie). Он озвучит улыбающуюся эмодзи-какашку, сообщает NME.

Также в мультфильме появятся персонажи с голосами актеров Тиджея Миллера, Джеймса Кордена и Иланы Глейзер.

Лента от компании Sony Pictures Animation рассказывает об эмодзи (emoji) — языке символов и смайликов, используемых для общения в интернете. Режиссером новой картины выступил Энтони Леондис, известный по таким мультипликационным фильмам, как «Лило и Стич 2: Большая проблема Стича» (2005), «Игорь» (2008) и «Кунг-Фу Панда: Секреты мастеров» (2011).

Премьера намечена на 3 августа 2017 года.

Патрик Стюарт также снимался в фильмах «Теория заговора», «Дюна» и серии «Звездный путь».