Названы лучшие эпизоды мультсериалов года

Портал Vice составил рейтинг из 10 лучших эпизодов мультсериалов, вышедших в 2017 году. Лидером списка стала седьмая серия третьего сезона «Рика и Морти» The Ricklantis Mixup.

Эпизод посвящен путешествию главных персонажей во вселенную, в которой живут многочисленные версии Риков и Морти. Последние страдают от репрессий и пытаются сопротивляться тираническому режиму.

На второй строчке — 11-я серия четвертого сезона «Коня БоДжека» Time's Arrow, в которой раскрываются подробности отношений заглавного персонажа с его больной матерью. На третьем месте оказался премьерный эпизод пятого сезона «Вселенной Стивена» Stuck Together, посвященный откровенному разговору Стивена с Ларсом Барригой.

В топ-10 также попали эпизоды мультсериалов «Большой рот», «Арчер», «Самурай Джек», «Время приключений», «Вторжение Гигантов» и «Южный парк». Завершает рейтинг аниме «Нео Йокио» с четвертой серией первого сезона (Hampton's Water Magic).

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