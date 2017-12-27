Названы самые влиятельные люди в российском искусстве

Издание «Артгид» составило список из 50 наиболее влиятельных фигур в российском современном искусстве 2017 года. Возглавила рейтинг директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Отмечается, что в 2017-м Третьяковка под управлением Трегуловой провела ребрендинг, получила новый стиль и логотип, запустила виртуальные экскурсии и медиапрограммы. Немаловажную роль также сыграло то, что к галерее отойдет московский Центральный дом художника на Крымском Валу.

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На втором месте — директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак. Ее учреждение в 2017-м организовало такие крупные выставки, как «Густав Климт. Эгон Шиле. Рисунки из музея Альбертина» и «Октябрь» Цай Гоцяна.

На третьей строчке оказался глава «Гаража» Антон Белов. В его музее весной прошла первая триеннале современного искусства.

В топ-10 также вошли основатели «Гаража» Роман Абрамович и Дарья Жукова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, основатель фонда V-A-C Леонид Михельсон, глава дирекции по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова и главред «Художественного журнала» Виктор Мизиано.

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