Назван самый громкий скандал года

Читатели «Ленты.ру» выбрали главный скандал в сфере культуры, произошедший в 2017 году. Голосование проходило на странице материала под заголовком «Запахло жареным», опубликованного в понедельник, 18 декабря.

По итогам опроса, в котором приняли участие более 2,6 тысячи человек, главным скандалом года была признана ситуация вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя. Этот пункт поддержали 26 процентов респондентов.

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На втором месте оказалась история с домогательствами в Голливуде, в которой замешаны продюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и десятки других знаменитостей. За этот пункт проголосовали 18 процентов участников. На третьей строчке — скандал вокруг Кирилла Серебренникова c пятью процентами. В 2017-м режиссер дважды привлек к себе внимание СМИ: его обвинили в краже бюджетных средств, а затем его балет «Нуреев», премьера которого должна была состояться в Большом театре летом, попытались перенести на год.

При этом почти половина голосовавших (47 процентов) просто пожелала, чтобы 2017 год поскорее подошел к концу.

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