Раскрыта связь между «Властелином колец» и секс-скандалом вокруг Вайнштейна

Режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон рассказал, что продюсеры из компании Харви Вайнштейна Miramax влияли на кастинг для первого фильма. Об этом сообщает NME.

Джексон признался, что его вынудили не брать в актерский состав Эшли Джадд и Миру Сорвино, которые утверждают, что Вайнштейн домогался их. «Я помню, как в Miramax нам твердили, что эти актрисы — сущий кошмар, и мы должны избегать их любой ценой», — поведал кинематографист.

По словам Джексона, он отказался от сотрудничества с артистками именно из-за действий продюсеров. «В то время у нас не было причин сомневаться в том, что эти ребята нам говорили. А теперь становится ясно, что это была кампания Miramax по очернению девушек», — подчеркнул он.

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Джадд и Сорвино прокомментировали высказывание режиссера в Twitter. «Увидела это, как только проснулась, и сразу разревелась. Вот оно, подтверждение того, что Харви Вайнштейн разрушил мою карьеру, я подозревала это, но была не до конца уверена. Спасибо за честность, Питер Джексон», — написала Сорвино.

Эшли Джадд вспомнила, как ей уже предложили несколько ролей в трилогии на выбор и даже показали костюмы, после чего внезапно перестали выходить на связь.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний многие другие голливудские знаменитости и певицы стали рассказывать о случаях приставаний и изнасилований. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.

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