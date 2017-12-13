Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна

Актриса Сальма Хайек опубликовала в газете The New York Times текст, в котором рассказала о сексуальных домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна.

«Харви Вайнштейн был страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом и монстром. В течение многих лет он был моим монстром», — написала она.

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Хайек отметила, что домогательства начались в 2002 году. Тогда она снималась в фильме «Фрида», производством которого занималась студия Вайнштейна Miramax. Актриса неизменно давала отказ на неоднократные предложения продюсера принять совместный душ, сделать друг другу массаж и заняться сексом.

Также Вайнштейн потребовал от Хайек сняться в откровенной сцене с другой женщиной, из-за чего у нее произошел нервный срыв. Справиться с ним актрисе помогли Эдвард Нортон, Антонио Бандерас и Эшли Джадд.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний многие другие голливудские знаменитости и певицы стали рассказывать о случаях приставаний и изнасилований. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.

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