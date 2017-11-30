«Матильда» вынудила Поклонскую отказаться от «затмевавшего разум дворянства»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от «дворянских титулов» и ордена кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы. Причиной послужило то, что представители Российского императорского дома Романовых отказались выступать за запрет фильма «Матильда», сообщила парламентарий в Facebook в среду, 30 ноября.

«Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн (глава Российского императорского дома — прим. «Ленты.ру») когда-то врученную мне награду вместе с "присвоенными" мне "дворянскими титулами", в которых не нуждаюсь», — объявила Поклонская.

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Депутат раскритиковала позицию организации, которая отрицательно оценила фильм Алексея Учителя, но выступила против того, чтобы запрещать прокат ленты. Поклонской также не понравилось, что Мухранская-Гогенцоллерн и ее представитель Александр Закатов «даже признавали наличие любовной связи между наследником престола и балериной».

Она добавила, что «защищать честь и достоинство нашей Святой Царской Семьи и Родины – это святой долг каждого, и, как оказалось, наличие подобных "титулов" и "званий" только мешает, затмевая разум от "высокого статуса"» (орфография и пунктуация сохранены).

Российский императорский дом Романовых вручил орден Поклонской в 2014 году «за сохранение мира на Крымской Земле».

Парламентарий неоднократно жаловалась на «Матильду» Учителя в прокуратуру, пытаясь не допустить выход ленты в прокат. По ее мнению, фильм, в котором рассказывается об отношениях императора и православного святого с балериной, оскорбляет чувства верующих. Лента вышла на экраны кинотеатров 26 октября.