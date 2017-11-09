Режиссера «Матильды» вызвали на дуэль из-за чести Николая II

Режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя в Екатеринбурге вызвали на дуэль. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает ТАСС.

На поединок Учителю предложил выйти представившийся Геннадием Семеновичем Чеуриным зритель фильма, показ которого прошел в Ельцин-центре. «Вы наверняка знаете, что император был автором документа "Дуэльный кодекс", это способ восстановления чести без пролития крови... Поэтому сейчас, внимательно все просмотрев, я имею честь послать вам вызов на дуэль, я вручаю вам текст настоящего "Дуэльного кодекса", два секунданта назначены, и я прошу вас назначить двух секундантов, и мы спокойно, без эмоций выясним, в чем провокационная роль данного фильма. Дуэль — это восстановление чести нашей с вами и чести покойного государя», — заявил он.

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Учитель вызов принял. «Мы потом с вами договоримся, где и когда», — сказал режиссер.

Чеурин пояснил ТАСС, что оружие будут выбирать секунданты обеих сторон. «Согласно "Дуэльному кодексу", вызывающий на дуэль готов рискнуть своей жизнью ради восстановления чести. Секунданты, собравшись, должны решить, как именно пройдет поединок. Я рассчитываю на бескровные варианты решения вопроса, в том числе на разговор», — указал он.

Показ картины Учителя в кинотеатрах стартовал 26 октября. До выхода в прокат «Матильда» оказалась в центре скандала: депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против ленты, утверждая, что в ней присутствуют элементы, оскорбляющие чувства верующих. Фильм посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской.