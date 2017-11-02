В ГУМ привезли костюмы из «Матильды»

На первой линии московского универмага ГУМ открылась выставка «Матильда. Воссоздавая эпоху», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Организаторы экспозиции выставили более 70 оригинальных костюмов и аксессуаров, созданных специально для съемок фильма Алексея Учителя «Матильда»: бальные, визитные и вечерние платья, военные и парадные мундиры, балетные пачки и бутафорская корона. Вся одежда и украшения изготовлены на основе исторических прототипов конца XIX — начала XX века.

По словам организаторов, на все костюмы к постановке, включая одежду и обувь для массовки, ушло около 12 тонн различных тканей (шелка, шерсти, бархата, сукна, габардина, бязи, хлопка, органзы) и кожи. Над костюмами работало около 100 человек в России и за рубежом: ручную вышивку делали в Индии, рубахи и штаны шили в Пскове, ткани, обувь и аксессуары привезены из Италии, Великобритании, Франции, Америки, Китая.

Фото: ГУМ 1 /5

Кроме того, специально для фильма ювелир Петр Аксенов и его компания Аxenoff Jewellery изготовили около 25 ювелирных изделий: тиары, эгреты, броши, серьги и колье. Часть из них также представлена на выставке в ГУМе. Экспозиция будет открыта до 22 ноября.

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