Louis Vuitton предложил путешествовать с любимыми ароматами

Французский модный дом Louis Vuitton представил парфюмерные дорожные и эксклюзивные наборы из семи ароматов. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда во вторник, 31 октября.

В дорожный набор входят ароматы Rose des Vents, Turbulences, Dans la Peau, Apogée, Contre Moi, Matière Noire и Mille Feux во флаконе формата Travel со сменными блоками емкостью 7,5 миллилитра, а также специальный блок с жидкостью Eau Neutre для очистки флакона и распылителя при смене ароматов. Менять их легко благодаря магнитным крышкам, которые крепятся к распылителю.

В предназначенный для парфюмерных коллекционеров эксклюзивный набор, выпущенный серией из 250 экземпляров, входят все семь ароматов во флаконах емкостью 100 миллилитров. Они упакованы в элегантный кофр, который застегивается на ремень из фирменной кожи Louis Vuitton. Ремень можно персонифицировать в магазине — например, вытеснить монограмму.

Наборы поступят в продажу в России с 3 ноября, цена на них пока не называется.

Фото: Louis Vuitton 1 /3

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

Осенью 2017 года Louis Vuitton представил коллекцию женской обуви сезона весна-лето 2018. В отделке туфель и ботильонов использованы текстиль с принтом Monogram и элементы по мотивам деталей фирменных сундуков.