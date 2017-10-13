Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов

Французский модный дом Louis Vuitton и его дизайнер Николя Гескьер представили линейку кроссовок для коллекции весна-лето 2018. Об этом сообщает HighSnobiety.

Вдохновением при создании силуэта послужили классические баскетбольные кроссовки 1990-х и обувь имперских штурмовиков из эпопеи «Звездные войны». Верх выполнен из высокотехнологичного синтетического материала; массивная подошва с изгибом в виде перевернутой V — из резины. Кроссовки доступны в однотонном черном и белом цвете, а также в контрастных сочетаниях. Цена за пару — 850 евро (около 1000 долларов). Обувь уже доступна в интернет-магазине бренда.

Ранее сообщалось о выпуске домом первой в своей истории модели обуви с тканевым верхом. Это беговые кроссовки New Runner. Поверхность обуви сделана из ткани, которая украшена узорами и тройной эмблемой V, означающей девиз дома Volez, Voguez, Voyagez («Лететь, парить, путешествовать») на язычке и пятке.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.