Louis Vuitton предложил носить атласные трусы с парчовыми сюртуками

Видео: epresspack.net

Французский модный дом Louis Vuitton и его дизайнер Николя Гескьер представили на Неделе моды в Париже женскую коллекцию сезона весна-лето 2018. Открыла показ, прошедший в нижнем этаже Pavillon de l’Horloge («Павильона часов») в Лувре, модель Джанайя Ферман (это первый случай в истории дома, когда его дефиле открыла темнокожая модель). Манекенщицы были одеты в парчовые сюртуки, беговые кроссовки и атласные спортивные трусы пастельных тонов. Другие модели дефилировали по подиуму в футболках с принтами в виде наручных часов и рекламного постера сериала «Очень странные дела» и с футуристическими рюкзаками на спине.