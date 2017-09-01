Louis Vuitton предложил клиентам создать дизайн ремней

Французский дом Louis Vuitton предложил своим клиентам услугу выбора дизайна ремней. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

Покупатель может выбрать кожу теленка различных оттенков либо кожу рептилии, страуса или крокодила в актуальной цветовой гамме (черный, синий, серый или табачный оттенок). Ремни предлагаются в новом размере — шириной 35 миллиметров. Имеется также цветовое решение Ombré с ручным патинированием в красной и синей гамме. Кроме того, на выбор предлагаются пряжки в 12 вариантах дизайна со знаковым логотипом LV с золотым, палладиевым или рутениевым покрытием, декором из оливкового дерева или полосатого агата zebrata.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.

В августе 2017 года компания представила дизайнерскую версию детской игрушки йо-йо по цене 270 долларов за штуку.

