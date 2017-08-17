Burberry уменьшил сумки под размер покупателей

Британский модный дом Burberry расширил коллекцию сумок DK88. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 августа. С сентября в модельной линейке появятся новые размеры: уменьшенные и модели-мини.

В продаже сумки появятся осенью, а сейчас на них можно оформить предзаказ. Цветовая палитра варьируется от черного, темно-синего, медового, антично-красного, хвойно-зеленого до пастельно-голубого, пыльно-розового и серо-зеленого.

Фото: пресс-служба Burberry 1 /5

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году.

Коллекция сумок DK88 из кожи Trench получила свое название от фирменного кода, используемого на фабрике Burberry для обозначения габардина медового цвета. Сумка DK88 является «сердцем» коллекции благодаря актуальному силуэту, фирменному замочному механизму и жесткой скульптурной ручке из дерева, обтянутой натуральной итальянской кожей.