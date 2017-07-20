Topshop возглавит человек из Burberry

Компания Topshop получила нового генерального директора. Им станет Пол Прайс, директор по мерчандайзингу модного дома Burberry, сообщает Profashion в четверг, 20 июля.

К работе в Topshop Пол Прайс приступит с 4 сентября и сменит Мэри Гомер, которая уходит, чтобы присоединиться к бренду White Company.

«Я считаю, что Пол будет отличным катализатором для следующего этапа глобального расширения Topshop / Topman», – комментирует владелец сетей Topshop и Topman Филипп Грин.

Пол Прайс проработал в Burberry 10 лет, отвечал за департаменты женской, детской и мужской одежды и аксессуаров. Также сотрудничал с брендами Banana Republic и Lucky Brand Jeans.

Topshop — британский масс-маркетный ретейлер одежды и аксессуаров, компания основана в 1946 году в Лондоне. В настоящее время бренд входит в состав компании Arcadia Group, которая является собственностью британского миллиардера Филипа Грина. По всему миру насчитывается несколько сотен фирменных магазинов Topshop.

