Британцы раскритиковали манекены в магазинах Topshop за худобу

Сеть магазинов одежды Topshop вызвала волну критики в Великобритании. Как сообщает издание The Daily Telegraph, поводом для претензий стали неправдоподобно худые манекены, используемые компанией.

Внимание к проблеме привлек пост, опубликованный в Facebook жительницей британского графства Херефордшир Зои Мейсон (Zoe Mason). Она утверждает, что ее 15-летняя дочь была возмущена, когда увидела на витрине Topshop необычайно худые манекены. «Неудивительно, что многие мои подруги считают себя толстыми или просто не любят собственное тело», — цитирует Мейсон слова девушки.

Пост собрал сотни лайков и нашел сочувствие у многих британских родителей. «Эти манекены выглядят анорексичными, — написал один из комментаторов в Facebook. — Что хорошего в рекламе нарушений пищевого поведения?» Автор другого комментария заметила, что манекены похожи на жертв голода. «Это не хороший вид для девушки», — добавила она.

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После того, как пост Мейсон заметили СМИ, ее дважды приглашали для участия в радиопередачах. Topshop, уже сталкивавшаяся с подобными претензиями два года назад, отказалась обсуждать проблему с журналистами The Daily Telegraph. В 2015 году компания ответила на критический пост в Facebook обещанием избавиться от чрезмерно худых манекенов.

Topshop — британский бренд, под которым продается женская и мужская одежда, а также нижнее белье и бижутерия. В настоящее время входит в состав компании Arcadia Group, которая является собственностью британского миллиардера Филипа Грина.

В феврале сообщалось, что журнал Vogue заподозрили в использовании фотошопа для того, чтобы скрыть пышность форм модели Эшли Грэм.