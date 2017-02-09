Vogue обвинили в преуменьшении размеров модели plus-size

Журнал Vogue заподозрили в использовании фотошопа для того, чтобы скрыть пышность форм модели Эшли Грэм. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает издание The Daily Telegraph.

На обложке мартовского номера журнала изображены семь супермоделей, стоящих на пляже в обнимку. Эшли Грэм (вторая слева) находится между китаянкой Лю Вэнь и Кендалл Дженнер, а Джиджи Хадид (четвертая слева) держит ее за талию.

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Пользователи соцсетей обратили внимание на необычную длину руки Хадид. Она ухитрилась дотянуться до Грэм, хотя между ними находится Дженнер. Критики Vogue уверены, что руку Хадид растянули в графическом редакторе, чтобы ширина талии Грэм не бросалась в глаза.

Еще одна деталь, которую заметили в соцсетях, связана с расположением руки самой Грэм. Она лежит на ее колене, а не на талии соседней девушки. По мнению некоторых пользователей, модель сделала так по просьбе фотографа, желавшего, чтобы она казалась стройнее.

Эшли Грэм отвергла обвинения. «Я сама выбрала такую позу, — написала она в Instagram. — Никто мне ничего не говорил».

@voguemagazine Фото опубликовано @theashleygraham

Грэм считается одной из самых востребованных моделей формата plus-size и активисткой движения бодипозитив. В 2016 ее фотографии появились на обложках журналов Sports Illustrated, Maxim и Cosmopolitan. За аккаунтом модели в Instagram следят 3,2 миллиона человек.

В ноябре сообщалось, что Грэм стала прототипом для одной из разновидностей куклы Барби. Она лично представила игрушку на вручении ежегодной премии Women of the Year журнала Glamour.