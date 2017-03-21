Австралийскую модель обвинили в преувеличении размеров полной подруги

На модель из Австралии Джорджию Гиббс обрушились с критикой пользователи сети, которые решили, что девушка воспользовалась Photoshop, чтобы сделать фигуру своей подруги полнее на фотографии. Об этом пишет The Independent.

Гиббс, которая носит одежду 44-го российского размера, позировала на снимке вместе с приятельницей Кейт Уэсли (Kate Wasley) в Сиднее. Подруга манекенщицы, у которой 56-й размер, также принимает участие в съемках в качестве модели plus-size («с формами»).

Джорджия опубликовала снимок с ней в Instagram и получила негативную реакцию подписчиков. Большинство пользователей заметили на кадре следы редактирования и посчитали, что Гиббс увеличила Уэсли в талии и бедрах, чтобы выглядеть стройнее рядом с ней.

Спустя некоторое время Джорджия удалила снимок со своей страницы. За обновлениями на ее странице следят более 273 тысяч человек.

В феврале стало известно, что журнал Vogue заподозрили в использовании фотошопа для того, чтобы скрыть пышность форм модели Эшли Грэм. На обложке мартовского номера журнала изображены семь супермоделей, стоящих на пляже в обнимку.