Джиджи Хадид назвали расисткой за пародию на печенье

Американскую модель Джиджи Хадид, которая передразнила выражение лица Будды или самурая, изображенного на печенье, обвинили в расизме. Об этом пишет во вторник, 7 февраля, Metro.

Запись на своей странице в Instagram выложила ее сестра Белла Хадид. В ролике 21-летняя Джиджи пародирует узкий разрез глаз, который изобразили на десерте.

Пользователи сети начали обвинять американку в расизме и грубости.

«Слава не дает тебе права быть расисткой.»

«Всем стоит отписаться и заблокировать Джиджи Хадид.»

Позднее Белла удалила ролик из социальной сети. Комментариев со стороны Джиджи не последовало.

В ноябре стало известно, что Хадид высмеяла новую первую леди США Меланию Трамп со сцены церемонии American Music Awards. После негативной реакции на произошедшее девушка опубликовала обращение к ней и поклонникам на своей странице в Twitter.