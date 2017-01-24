В Instagram раскритиковали эротический снимок Беллы Хадид и Кендалл Дженнер

Интернет-пользователи раскритиковали эротическую фотографию с моделями Беллой Хадид и Кендалл Дженнер, которую опубликовал в своем Instagram-аккаунте дизайнер и креативный директор марки Givenchy Рикардо Тиши.

На снимке 42-летний Тиши был изображен готовящимся поцеловать 20-летнюю Хадид в и одновременно обнимающим 21-летнюю Дженнер. Белла при этом сфотографирована в прозрачном топе, ее грудь заретуширована согласно правилам цензуры Instagram.

«Выход в свет с моими сексуальными птичками, горячий сэндвич», — подписал Тиши кадр.

В комментариях к посту пользователи написали Тиши, что снимок выглядит вульгарно. В частности, многим не понравилась подпись. «Да уж, "горячий сэндвич" — выражение высокого пошиба», — написал один из юзеров.

Также фолловеры напомнили Тиши, что он придерживается гей-ориентации, в связи с чем, по их мнению, смелая фотография с девушками выглядит странно.

Отдельно досталось Хадид и Дженнер, которым попеняли, что они готовы делать эротические снимки при любой возможности.

Фотография, тем не менее, собрала более 43 тысяч лайков. Всего у Тиши 1,8 миллиона подписчиков.

Белла Хадид — манекенщица, дочь американского миллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида. Ее сестра Джиджи и брат Анвар также работают моделями, как в свое время и их мать, Иоланда Фостер. Белла была признана моделью года в 2016-м.

Кендалл Дженнер — модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян», приходится сводной сестрой главной героине данных серий — Ким Кардашьян.