Сестер Хадид начали снимать вместе

Американские модели Белла и Джиджи Хадид вместе примут участие в двух рекламных кампаниях. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Luxurylaunches. Издание подчеркивает, что обычно сестры снимаются по отдельности.

Девушки появятся в рекламной кампании, посвященной выходу весенней коллекции одежды Moschino. На снимках их представят пробирающимися через толпу папарацци. Кроме того, моделей пригласили на съемки для новой линейки Fendi: они представят цветочные платья, а в качестве фотографа выступит немецкий дизайнер Карл Лагерфельд.

Джиджи Хадид — американская модель, является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года. Ее сестра Белла в разное время сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, а в конце 2016 года была названа моделью года по версии портала Models.com.