Louis Vuitton предложил игрушку любителям психоделики

Пока весь мир сходит с ума по спиннерам, дизайнеры из французкого модного дома Louis Vuitton вспомнили популярную игрушку из прошлого — йо-йо. За два диска, скрепленных между собой осью, придется заплатить 270 долларов. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Игрушка выполнена в розовом цвете и украшена одним из символов бренда — цветком с четырьмя лепестками. По словам представителей марки, при вращении цвета перемешиваются, что создает психоделический эффект.

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Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Марка производит также и канцелярские принадлежности. Например, весной 2017 года в продажу поступила коллекция карандашей. Они обернуты натуральной кожей красного и розового цветов и украшены четырехлистным цветком с эмблемой бренда.