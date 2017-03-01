Louis Vuitton сделал карандаши за 185 долларов

Французский модный дом Louis Vuitton обновил линейку канцелярских принадлежностей, добавив в нее несколько карандашей. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Пишущие инструменты обернуты натуральной кожей красного и розового цветов и украшены четырехлистным цветком с эмблемой бренда. Аксессуары уже появились в продаже и стоят по 185 долларов.

Аксессуары стали дополнением к канцелярской линейке, которую модный дом представил зимой 2017 года. Она украшена трафаретами в виде трех цветков, что, по мнению представителей марки, должно навевать воспоминания о детстве.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.