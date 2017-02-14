Louis Vuitton собрал люксовый кейс для часов

Французский модный дом Louis Vuitton представил специальный кейс для фирменных часов. Об этом сообщает Luxurylaunches. В него помещается 8 моделей, дополнительное отделение служит для хранения мелочей.

Цены на небольшую коробку с монограммами бренда варьируются от 6300 до 10500 долларов в зависимости от материала, из которого она изготовлена.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.

Летом 2016 года модный дом разработал новый оттенок для фирменных коробок и пакетов. Ярко-охровый цвет называется «имперский шафран». Раньше покупки в магазинах клали в пакеты шоколадного оттенка. Желтые тона кожи используются при дизайне фирменных продуктов начиная с 1860-х годов.