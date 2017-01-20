Louis Vuitton сшил рабочую одежду из шелка и кашемира

Французский люксовый бренд Louis Vuitton представил мужскую коллекцию сезона осень-зима 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 20 января.

Вдохновением при создании коллекции, по словам художественного директора мужской одежды марки Кима Джонса, послужили мультикультурность Нью-Йорка, работы фотографа Роберта Мэпплторпа и художника Энди Уорхола, а также культовый клуб конца 1970-х Studio 54.

Фото: пресс-служба Louis Vuitton 1 /5

В коллекцию вошли вещи, стилизованные под рабочую одежду, но выполненные из традиционных для бренда дорогих материалов — шелка, кашемира, кожи аллигатора и шерсти викуньи. Дополнительная прострочка имитирует пятна краски. Также в линейку вошли пижамы, декорированные коллажами на тему рекламы Louis Vuitton 1930-х годов.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.