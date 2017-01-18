Louis Vuitton продлил выставку полотен из собрания Щукина

Фонд Fondation Louis Vuitton принял решение продлить выставку картин «Сергей Щукин: Шедевры нового искусства». Для посетителей она будет открыта до начала марта. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

В выставочном центре в Париже собраны картины Моне, Ван Гога, Сезанна, Матисса и Пикассо, а также русских авангардистов: Малевича, Татлина, Гончаровой и других. С момента открытия на экспозиции побывали более 600 тысяч человек.

Фонд Louis Vuitton — организация, реализующая культурные проекты. Основана компанией Louis Vuitton, производителем аксессуаров, одежды, обуви, часов и украшений класса люкс.

Выставочный центр Фонда Louis Vuitton открылся в октябре 2014 года. Здание построено по проекту архитектора Фрэнка Гери. Крыша выполнена из стекла и внешне напоминает паруса, ее площадь составляет 13,5 тысячи квадратных метров. Первая выставка в этом здании прошла в апреле 2015 года и была посвящена модернизму.

Московский промышленник Сергей Щукин увлекся коллекционированием работ импрессионистов и постимпрессионистов в конце XIX века. Его друзьями были французские галеристы Поль Дюран-Рюэль, Амбруаз Воллар, Жорж Бернхейм и Даниэль-Анри Канвейлер, а также художники Клод Моне и Анри Матисс. Собрание Щукина составило основу коллекции искусства конца XIX — начала XX века в Государственном Эрмитаже и ГМИИ имени А.С. Пушкина.