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Японцы создали «Rolls-Royce среди спиннеров»

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Японская компания NSK разработала спиннер со специальным подшипником, который позволяет игрушке вращаться дольше. Об этом в среду, 16 августа, сообщает Luxurylaunches. Представители марки называют его «Rolls-Royce среди спиннеров».

Модель получила название Saturn Spinner. Она состоит из латунной рамы и алюминиевого шарикового подшипника и может вращаться дольше 13 минут. «Мы уверены, что он крутится дольше остальных», — сказал глава компании Тосикадзу Ишии. Цена спиннера — 157 долларов.

Спиннер — вращающаяся игрушка, предназначенная для снятия стресса, с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями.

В начале июля российская компания Caviar представила собственную коллекцию спиннеров. В линейку вошли модели из золота и цинка. Некоторые гаджеты украшены бриллиантами и вставками из ювелирной эмали. А самая дорогая модель — Caviar Spinner Full Gold — полностью сделана из золота 750-й пробы и выпущена в единственном экземпляре.

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