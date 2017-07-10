Бутик colette представил спиннеры-скейтборды

Парижский бутик colette представил несколько моделей спиннеров. Они выполнены в виде миниатюрных скейтбордов. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Highsnobiety.

В коллекцию вошли три модели золотого, серебряного и бронзового цветов. Они уже появились в продаже и стоят по 35 долларов.

Фото: colette 1 /2

сolette — концептуальный парижский бутик, который был открыт в 1997 году.

Спиннер — вращающаяся игрушка предназначенная для снятия стресса, с подшипником в центре и двумя-тремя лопастями с утяжелителями.

В начале июля российская компания Caviar представила коллекцию спиннеров. В линейку вошли модели из золота и цинка. Некоторые гаджеты украшены бриллиантами и вставками из ювелирной эмали. А самая дорогая модель — Caviar Spinner Full Gold — полностью сделана из золота 750-й пробы и выпущена в единственном экземпляре.

