H&M Studio сделал коллекцию для люксового магазина colette

Дизайнеры премиальной линейки бренда H&M — H&M Studio — показали специальную коллекцию, созданную для парижского магазина сolette. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля. В линейку вошли девять моделей, основанных на главных трендах сезона осень-зима 2017.

Отличительные черты одежды: нарисованную вручную принты и потертые края. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера Нью-Йорка. «Создавая H&M Studio x colette, мы думали о гардеробе современной женщины и о том, что ей действительно нужно. Это и стильная верхняя одежда, и нежные платья, и красивый трикотаж, и яркие аксессуары», — сказала глава отдела дизайна и креативный директор H&M Пернилла Вольфарт.

Фото: H&M Studio 1 /5

В линейке представлены ярко-синий анорак-пончо в морском стиле из комбинированного нейлона и шерсти, ярко-синее шифоновое платье с оборками, укороченное платье с длинными рукавами и круглым вырезом с нарисованным от руки граффити, а также мини-платье без рукавов. В продаже одежда появится в конце августа.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции. С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain. В конце июля 2016 года бренд представил первые образы совместной коллекции с модным домом Kenzo, которая поступит в продажу осенью 2016 года.