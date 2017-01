H&M посвятила коллекцию балеринам и боксерам

Компания H&M представит свою премиальную коллекцию Studio, вдохновленную стилизованными образами балерин и боксеров, 1 марта на Неделе моды прет-а-порте в Париже, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда 27 января.

На подиуме впервые появится не только женская, но и мужская линия Studio. Согласно новой концепции бренда see now buy now, в тот же день коллекция появится в продаже на сайте марки, а на следующий день — в избранных магазинах H&M.

«Это новая эра в модной индустрии, и нам не терпится попробовать в работе такой формат. Мы хотели бы разделить этот момент со своими покупателями, поэтому показ будет транслироваться в режиме реального времени на нашем сайте hm.com», — сказала Пернилла Вольфарт, руководитель отдела дизайна и креативный директор H&M.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain. H&M Studio — лимитированная премиальная коллекция, задающая тренды предстоящего сезона.