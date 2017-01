Monki снял моделей в нижнем белье без ретуши

Шведский бренд одежды и аксессуаров для девушек Monki представил лукбук коллекции нижнего белья. Слоган рекламной кампании гласит: «Только позитив». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Впервые в своей истории марка будет использовать неретушированные фотографии моделей в нижнем белье. Главная цель этой кампании состоит в том, чтобы помочь девушкам и женщинам полюбить себя такими, какие они есть.

Фото: пресс-служба Monki 1 /6

Компания Monki основана в 2006 году, входит в группу H&M. Производит женскую одежду и аксессуары в молодежном стиле. Магазины бренда представлены в европейских странах, Японии и Китае. В России магазины Monki открыты в Москве, Ярославле, Уфе и Самаре.

Весной 2016 года шведская художница-феминистка Сара Андреассон создала проект для Monki — пять иллюстраций из жизни современных девушек. Картинки, в частности изображение содержимого дамского рюкзака, сопровождаются лозунгами «Я не нуждаюсь в вашем одобрении» (Not here for your approval), «Важно то, что внутри» (It’s what’s on the inside that counts) и «Жаль, но мне не жаль» (Sorry not sorry).