Раскрыты последствия взрыва в украинском городе

И.о. мэра Кобзарь: В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры

В украинском городе Сумы в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые районы обесточены. Экстренные службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

Раненых и погибших нет. Без света остались три больницы Сум, там подключили генераторы, уточняет Telegram-канал издания «Общественное. Сумы» со ссылкой на Кобзаря.

Ранее 13 июля сообщалось, что в Сумах слышны звуки взрывов. В городе частично пропало электроснабжение. В Сумской области был сигнал воздушной тревоги.