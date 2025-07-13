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17:54, 13 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты последствия взрыва в украинском городе

И.о. мэра Кобзарь: В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

В украинском городе Сумы в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые районы обесточены. Экстренные службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

Раненых и погибших нет. Без света остались три больницы Сум, там подключили генераторы, уточняет Telegram-канал издания «Общественное. Сумы» со ссылкой на Кобзаря.

Ранее 13 июля сообщалось, что в Сумах слышны звуки взрывов. В городе частично пропало электроснабжение. В Сумской области был сигнал воздушной тревоги.

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