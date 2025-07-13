Агент СБУ убедила мужа сдать его брата Вооруженным силам России

ТАСС: Агент СБУ убедила мужа сдать его брата ВС России

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Днепропетровской области убедила мужа сдать его брата Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает информагентство, служащий в армии России мужчина обратился через бот к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь брату, воюющему в Харьковской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он передал точные данные его пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), после чего также предложил предоставить координаты украинских военных объектов.

Однако указанные им данные вели к гражданским объектам и жилым домам. Как удалось выяснить представителям силового ведомства, информацию о них мужчина получал от своей супруги, которая была давно завербована СБУ. Согласно схеме, он должен был втереться в доверие, предоставив верные координаты, чтобы впоследствии передать ложную информацию и спровоцировать ракетный удар по гражданским объектам.

Ранее украинскому военнопленному задали вопрос, смог бы он уничтожить брата, воюющего на стороне России. Мужчина отметил, что не знает, как бы поступил по отношению к родственнику.