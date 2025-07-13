Борис Джонсон спел в караоке в ночном клубе

Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон спел в караоке в ночном клубе

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спел в караоке в ночном клубе Anema e Core на острове Капри, Италия. Соответствующие кадры публикует The Sun.

По данным издания, политик был замечен со своей супругой Кэрри Джонсон и новорожденной дочерью. 61-летний государственный деятель размахивал британским флагом и пил шампанское из бутылки с собственной фотографией.

Для выхода на публику он выбрал светлые полосатые шорты, черную футболку и сомбреро.

«Борис — фигура колоссальная, и толпа его полюбила. Он выкладывался по полной и наверняка приобрел много новых поклонников», — отметил очевидец.

В мае Борис Джонсон посетовал на «нехватку яиц» у Запада. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Дональд Трамп, по его мнению, не прекратит поддержку Украины и сможет достичь «мира через силу», несмотря на всю критику в его адрес.